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O Milan se reuniu nesta manhã para concluir a preparação para o confronto de segunda-feira à noite, em Cagliari, contra a equipe comandada pelo técnico Pisacane. As notícias são ótimas para o ataque: o Milan viajará à Sardenha com seus dois atacantes, Ramos e Camarda, plenamente recuperados das contusões sofridas nos últimos dias.

A situação é diferente para Luka Modric, que ficará em Milanello: diante dos compromissos importantes contra o Parma e, sobretudo, contra o Sunderland, o Napoli e o Como, o departamento médico do Milan e o próprio jogador não querem correr o risco de agravar a situação. O objetivo, portanto, é recuperá-lo até o próximo domingo.

A peritendinite na perna direita também tira Bartesaghi da lista de relacionados. Pavlovic tampouco estará disponível, pois ainda não recuperou a condição física ideal. Pela esquerda da linha de quatro defensores, o jovem francês Diawara deve ganhar espaço. Ele se tornou uma peça valiosa com o passar das semanas. Tomori, por sua vez, deve ter uma oportunidade no centro da defesa após entrar muito bem contra o Olympiacos: fará dupla com De Winter, presença constante na equipe. Pela direita, jogará Gila, ex-Lazio.

Jashari jogará no lugar de Modric, ao lado de Musah no meio-campo. Pelos lados, Moreira e Pulisic devem ser mantidos, enquanto Rabiot terá liberdade para fazer a ligação entre o meio-campo e Goncalo Ramos. Cisse e Hutchinson, protagonistas da vitória em Atenas contra o Olympiacos, estarão prontos para contribuir durante a partida.

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Amorim decidiu, assim, chamar nada menos que 5 jogadores do Milan Futuro para o jogo de segunda-feira: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani.