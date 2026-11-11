Milan, Modric é insubstituível, mas o clube também olha para o futuro: os três meio-campistas na mira de Amorim e Cardinale

O departamento de observação está muito ativo na Inglaterra, Espanha, Bélgica e França em busca de jogadores que se encaixem na filosofia de jogo de Ruben Amorim. Entre as necessidades para a próxima temporada está a de encontrar alguém que possa, eventualmente, assumir o lugar de Luka Modric: o contrato da lenda croata termina em julho de 2027, e ele decidirá por conta própria se continua ou não sua trajetória no Milan.

Segundo informações obtidas, três jogadores despertaram grande interesse na equipe responsável pelas contratações do Milan. Um deles é Alex Scott, do Bournemouth, que vem impressionando na Premier League. Não por acaso, Arsenal e Chelsea já demonstraram interesse nele. O jogador nascido em 2003 passou a integrar o grupo da seleção inglesa por agradar muito ao técnico Thomas Tuchel, mas há um obstáculo considerável: o Bournemouth o avalia em uma cifra elevada. Na Inglaterra, fala-se em 100 milhões de euros.

Ele não é o único: as atenções também se voltaram recentemente para Yasin Ayari, do Brighton. O meio-campista é muito versátil e atua em alto nível tanto como volante quanto atrás do centroavante. O sueco pode se tornar uma grande oportunidade, pois seu contrato termina em junho de 2027, embora o clube inglês tenha a opção de prorrogá-lo unilateralmente até 2028. É um jogador que interessa bastante ao Milan.

Há, porém, outro nome na lista dos dirigentes do Milan: Adem Zorgane, argelino nascido em 2006 que joga no Union Saint-Gilloise e combina força física com boa qualidade técnica. Os observadores do Milan acompanharam várias partidas do Union Saint-Gilloise, também de olho no defensor senegalês Sylla.

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Adem Zorgane é um meio-campista moderno que usa sua força física e sua capacidade de organizar o jogo, além de ser bom na troca de passes. Pode atuar tanto como volante à frente da defesa quanto como meia que avança ao ataque. A construção das jogadas da equipe começa com ele. Também sabe atuar sem a bola na pressão sobre o adversário. Tem ótimo posicionamento tático e, por isso, é muito valioso também nas transições.