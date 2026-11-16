Milan, Mendes propôs Balogun, do Mônaco: Juventus também acompanha a situação do centroavante americano

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Folarin Balogun pode ser uma solução de qualidade em janeiro para quem busca gols. O atacante americano gostaria de deixar o Mônaco para chegar à Serie A: Jorge Mendes conversou sobre ele com Milan e Juventus nos últimos dias.

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. O contrato, que termina em 2028, pode convencer o clube monegasco a acelerar a saída do jogador nascido em 2001.

Gerry Cardinale tem contato direto e uma ótima relação com o CEO da Gestifute que levou ao Milan, no verão passado, a joia Diego Moreira e outro camisa 9, Goncalo Ramos. Nos últimos dias, os dois conversaram sobre Folarin Balogun, que atravessa um período complicado no Mônaco: no verão passado, ele estava de saída, mas, depois que a transferência para o Tottenham não se concretizou, permaneceu no Principado sem contar com a confiança plena do novo técnico Filipe Luis, que o escalou seis vezes no campeonato, em um total de 152 minutos em campo e um gol marcado.

O Milan está concentrado em seus alvos para o ataque, Tresoldi e Endrick, mas não pode deixar de considerar planos alternativos, já que Camarda sairá por empréstimo e Ramos precisará, portanto, de um substituto. Balogun esteve perto do Milan no verão de 2023, conhece bem Pulisic, com quem forma dupla na seleção, e tem as características de um camisa 9 que pode ser útil a Amorim.

Mendes também conversou sobre Balogun com a Juventus, que busca um atacante de qualidade para atuar ao lado de Woltemade e Kolo Muani. Muito dependerá também das condições para a saída do jogador que o Mônaco estabelecer: um pedido inferior a 50 milhões poderia atrair os dois clubes italianos.