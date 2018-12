Milan irá recorrer de decisão da Uefa de excluir o time das competições continentais

Clube rossonero disse que irá ao TAS para tentar reverter decisão tomada pela entidade

O Milan anunciou nesta terça-feira (25) que irá entrar com um pedido de apelação no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) da decisão da Uefa de excluir o time rossonero de todas as competições continentais em 2022/23 e 2023/24 por conta de irregularidades no fair play financeiro.

“O Milan, depois de ter sido notificado da decisão do órgão de controle financeiro dos clubes, exprime a sua decepção e anuncia que irá recorrer da decisão no TAS”, escreveu o clube em comunicado.

A Uefa anunciou no último dia 14 a exclusão do Milan de torneios continentais e ainda determinou a retenção de 12 milhões de euros (cerca de R$ 53,2 milhões) em premiações pela participação na Liga Europa 2018/19. Por fim, o time rossonero só pode inscrever 21 ao invés de 25 jogadores em torneios organizados pela entidade nas temporadas 2019/20 e 2020/21.