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O Milan marcou quatro gols na casa de um Olympiacos que já sentia o gosto da vitória até os 60 minutos. Amorim ajustou o time com as entradas de Musah e Pulisic, mas quem roubou a cena foi um protagonista inesperado: o inglês Hutchinson. Com os donos da casa vencendo por 2 a 0, o jogador nascido em 2003 fez uma jogada individual e finalizou com precisão no cantinho: foi o primeiro gol de sua carreira na Europa.

Hutchinson se tornou imparável com os espaços deixados pelos donos da casa após seu gol: primeiro, teve uma ideia genial para o gol de Cisse; depois, fez um cruzamento na medida para Pulisic marcar.

Com um gol e duas assistências, Hutchinson viveu uma noite para guardar entre suas lembranças mais preciosas. O Milan agradece e faz as contas: depois de pagar 4 milhões pelo empréstimo ao Nottingham Forrest, agora pode exercer a opção de compra por um valor próximo de 50 milhões de euros.