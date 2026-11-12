Milan, Goncalo Ramos custou 73 milhões: valor pode chegar a 86 milhões. Todos os bônus, inclusive pela conquista da Champions League e pela posição no ranking de artilheiros

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Goncalo Ramos foi a contratação mais importante do Milan na última janela de transferências. Contratado junto ao PSG, o atacante português começou a temporada em ritmo lento, mas é uma peça fundamental no esquema de Amorim. O Calcio e Finanza esclareceu os valores de sua transferência de Paris para Milão.

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Vazaram os valores do acordo entre Milan e PSG pela contratação de Gonçalo Ramos, oficialmente a contratação mais cara da história do Milan.

Segundo o Calcio e Finanza, o valor fixo para contratar o português foi de 70 milhões de euros, com 3,1 milhões de euros em custos adicionais, razão pela qual o Milan registrou o português em seu balanço por 73,1 milhões de euros. Como o contrato é de cinco anos, a parcela anual de amortização é de 14,62 milhões de euros.

O pagamento do valor fixo foi dividido em quatro parcelas de 17,5 milhões de euros cada, todas com vencimento até 15 de julho de cada ano, de 2026 a 2029.

Mas há mais: segundo o CeF, o acordo prevê diversos bônus que podem chegar a 16 milhões de euros, para um valor total máximo de 86 milhões de euros.

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Os bônus extras são distribuídos da seguinte forma:

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- Conquista do título da Serie A: 2 milhões

- Classificação para a fase de liga da Champions League: 1,2 milhão

- Classificação para as quartas de final da Champions League: 1 milhão

- Classificação para as semifinais da Champions League: 1 milhão

- Classificação para a final da Champions League: 1 milhão

- Conquista da Champions League: 1 milhão

- Artilharia da Serie A: 2 milhões

Os bônus são cumulativos em uma mesma temporada e podem ser alcançados mais de uma vez ao longo dos anos, mas o limite total permanece em 16 milhões. Além disso, os bônus só serão pagos se Gonçalo Ramos tiver disputado pelo menos 60% dos jogos oficiais do Milan para os quais esteve disponível na temporada em questão. Há ainda uma ressalva: se o português ficar indisponível para pelo menos 50% dos jogos oficiais da temporada, nenhum bônus poderá ser pago, independentemente dos resultados da equipe. A única exceção é o bônus ligado à artilharia da Serie A.