Milan: Gabbia fora e Leão no Portugal: o que se sabe antes do jogo contra o Napoli

Os compromissos com as seleções nacionais privaram Allegri de vários jogadores. Na manhã de hoje, os rossoneri se reuniram em Milanello para continuar a preparação para o confronto decisivo contra o Napoli, no próximo dia 6 de abril. O técnico de Livorno espera melhorar a condição física de Gimenez, Nkunku e Fullkrug, que não foram convocados pelas respectivas seleções. Na terça-feira, Loftus-Cheek voltou a treinar com o grupo: o meio-campista inglês retornará à lista de convocados para o confronto no Estádio Maradona contra os jogadores de Conte.





Matteo Gabbia, que está se recuperando após a cirurgia no início de março para tratar uma hérnia inguinal, treinou novamente hoje separadamente: no momento, é difícil que ele se recupere a tempo para o confronto decisivo contra o Napoli, tanto pelo título do Scudetto quanto pela classificação para a Liga dos Campeões. Leão está neste momento em Portugal para se submeter a exames médicos após o agravamento da dor no adutor e continuará lá sua recuperação antes de retornar a Milão na próxima semana. Também para o português não há sinais positivos para a partida de 6 de abril.