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"O desenvolvimento dos talentos do Milan continua com um novo desafio: o Milan Futuro disputará nesta temporada a Premier League International Cup sub-21. O projeto do clube ganha uma importante experiência internacional: o Milan Futuro enfrentará as melhores equipes europeias das categorias de base. É motivo de grande satisfação participar da competição pela primeira vez, com a convicção de que o desenvolvimento dos jovens talentos passa por novas etapas como esta. O torneio, organizado pela Premier League, está em sua 10ª edição e teve a equipe sub-21 do Borussia Dortmund como campeã diante do Real Madrid na final de 2025/26."

Com esse comunicado, o Milan havia anunciado sua participação na Premier League International Cup sub-21, torneio organizado pela Premier League e voltado às equipes sub-23. A lista de campeões reúne grandes nomes: Manchester City, Villareal, Porto, Bayern de Munique, Crystal Palace, Nottingham Forrest e, por fim, Borussia Dortmund.

A competição é organizada pela Football Association e reservada exclusivamente a jogadores sub-21. As equipes participantes podem escalar simultaneamente até três jogadores acima do limite de idade e um goleiro mais velho.

O formato prevê 32 equipes: 16 inglesas e 16 de outros países europeus, entre elas o Milan Futuro. Cada grupo tem oito equipes: quatro inglesas e quatro do restante da Europa. As duas primeiras colocadas de cada grupo avançam diretamente à fase seguinte. Depois, o formato prevê as semifinais e a final. Todos os jogos serão disputados na Inglaterra, nos estádios das equipes inglesas participantes. A Football Association cuida da organização, das viagens e de toda a hospedagem das equipes.

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a menos. Amanhã à noite, às 20h no horário da Itália, entrará em campo na Inglaterra para seu segundo compromisso após a vitória por 2 a 3 sobre o Everton em Goodison Park, na primeira rodada, no início de setembro. O próximo adversário será o Stoke City no bet365 Stadium, que busca se recuperar após as derrotas por 2 a 0 para o Borussia Mönchengladbach e o Nordsjaelland. A partida poderá ser acompanhada ao vivo no aplicativo oficial do Milan.

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A equipe já está na Inglaterra e não poderá contar com dois líderes, Ossola e Vladimirov, convocados por Amorim para o time principal para o confronto da Europa League contra o Olympiacos. Os próximos compromissos do Milan Futuro serão contra o Tottenham, em dezembro, e o Manchester City, em janeiro.