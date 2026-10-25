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Milan Futuro sofre golpe cruel: o Club Milano empata aos 91 minutos em desvantagem numérica. Pesam as ausências dos seis jogadores que estão no time principal

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Milan Futuro sofre gol no fim: o resumo do jogo contra o Club Milano

O Milan Futuro empata em 1 a 1 com o Club Milano, apesar de ter jogado com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Um empate com gosto de frustração para os comandados de Navarro, que sofreram o gol de Conti aos 91′. O panzer alemão Asanji havia dado esperanças ao Milan Futuro com um gol na primeira etapa, confirmando sua ótima fase individual.


As muitas ausências pesaram  na partida, já que seis jogadores do time B do Milan Futuro (Bouyer, Perera, M.Cisse, Ossola, Vos e Menon) foram convocados por Ruben Amorim para o confronto desta noite contra a Udinese.


Com o empate, o Milan Futuro permanece no lado esquerdo da tabela, apesar de ter dois jogos a menos, mas perde a chance de se aproximar da zona dos playoffs.


Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Borsani, Zukic, Pagliei, Sala, Bonomi, Plazzotta, Asanji, Idrissi, Guernier. À disposição: Pacileo, Colombo, Pandolfi, Borsa. Técnico: Sergio Navarro

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