Milan Futuro, Oddo rescinde o contrato: aguarda-se o anúncio oficial; veja quem vai escolher o novo técnico

O Milan Futuro está passando por mudanças; Oddo vai resolver, nas próximas horas, o contrato que o vincula à segunda equipe do clube da via Aldo Rossi. Com Oddo, a equipe terminou o campeonato em quarto lugar, perdendo depois a semifinal dos play-offs contra o Chievo Verona. O ex-técnico do Pescara está pronto para recomeçar imediatamente, não na Série D, e de preferência assumindo o comando desde o início da temporada, já que muitas vezes assumiu o cargo no meio do campeonato. O objetivo é aguardar uma proposta de um clube da Série B ou, alternativamente, da Série C.





Agora que a estrutura da diretoria foi definida, também a equipe B poderá contar com um novo técnico para liderá-la no próximo campeonato da Série D.

O novo técnico será escolhido pela dupla Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine, sendo que o primeiro continuará se concentrando principalmente na equipe B, enquanto o segundo se dedicará aos jovens das outras equipes da base do Rossonero.







