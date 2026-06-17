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Milan Futuro fecha contrato com o jovem talento inglês Guernier, do Birmingham: exames médicos nas próximas 48 horas

AC Milan
Mercado da bola

Negócio fechado. O Milan Futuro, que disputará o próximo campeonato da Série D, fechou a contratação do ponta inglês Aurelien Guernier, nascido em 2007, vindo do Birmingham. Uma negociação idealizada e conduzida por Jovan Kirovski; o jogador é esperado em Milão amanhã para os exames médicos e a assinatura dos contratos.


Trata-se de um ponta-esquerdo, que também pode atuar como meia-atacante quando necessário, que este ano disputou 7 partidas na Premier League Sub-18 e deu duas assistências, enquanto na Premier League 2 marcou 3 gols e deu 1 assistência em 15 partidas. 

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