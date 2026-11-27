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O Milan Futuro não conseguiu repetir a vitória na Premier League International Cup Sub-21. Os jovens do Milan comandados por Navarro, que haviam vencido o Everton por 2 a 1 na estreia, perderam por 2 a 1 na partida válida pela 2ª rodada do grupo B.

Confira o relato da partida publicado no site oficial do Milan: "Aos 7 minutos, O. Kyeremeh deu o primeiro sinal de perigo com um chute rasteiro defendido por Bouyer. Aos 10, Sala respondeu com um chute colocado de longe, defendido por Hilson. Aos 22, o Stoke City abriu o placar: Nixon cruzou para o chute de direita

certeiro

de O. Kyeremeh. Aos 25, Balentien arrancou, mas foi parado por Hilson. Aos 29, Enabulele tentou, sem sucesso. Aos 30, Enabulele voltou a chegar perto do gol após uma falha do Milan. Aos 31, veio o segundo gol do time inglês: Pinder recebeu a bola e chutou cruzado, de esquerda, no cantinho. Aos 33, Pandolfi cobrou uma falta, mas não conseguiu marcar. Aos 34, Hilson fez uma defesa milagrosa na finalização de Plazzotta e, em seguida, também parou Pandolfi. Aos 43, Bouyer defendeu a tentativa de O. Kyeremeh. O primeiro tempo terminou em 2 a 0.

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Aos 53, Sala finalizou após cruzamento de Cappelletti, mas Hilson estava bem posicionado. Aos 63, Guernier chutou perto da entrada da área, e a bola, levemente desviada, saiu. Aos 66, Idrissi obrigou Hilson a fazer mais uma defesa. Aos 67, Perera também levou perigo após uma jogada rápida em espaço curto. Aos 73, Bouyer defendeu a tentativa de O. Kyeremeh. Aos 79, o Milan Futuro diminuiu a diferença e voltou ao jogo: em uma jogada individual de habilidade, Balentien bateu Hilson com um chute cruzado de dentro da área. Nos acréscimos, Bonomi teve duas chances, mas não conseguiu marcar. No fim, a esperança foi uma cobrança de falta de Pandolfi, mas Hilson não se deixou surpreender. Stoke City Sub-21 2 a 1 Milan Futuro".

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FICHA TÉCNICA

STOKE CITY 2 A 1 MILAN FUTURO

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STOKE CITY (4-2-3-1): Hilson; Mears, Anderson, Lenihan (Agina, aos 30' do 2º tempo), Dauda; Morrison, Enabulele; Nixon, F. Achu (Fearn, no 1º minuto do 2º tempo), Pinder (Alcock, aos 44' do 2º tempo); O. Kyeremeh (Bradbury, aos 44' do 2º tempo). À disposição: Clothier; Collins; Midwood. Técnico: Joyce.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti (Bonomi, aos 30' do 2º tempo), Cissé, Pagliei (Zukić, aos 40' do 2º tempo), Borsani (Perera, aos 19' do 2º tempo); Pandolfi, Sala; Vos, Plazzotta (Idrissi, aos 19' do 2º tempo), Guernier; Balentien. À disposição: Pantelin; Colombo; Borsa. Técnico: Navarro.

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Árbitro: Carl Baker (ING).

Gols: O. Kyeremeh, aos 22' (SC); Pinder, aos 31' (SC); Balentien, aos 34' do 2º tempo (MF).

Cartões amarelos: Sala, aos 44' (MF); Anderson, aos 47' (SC); Plazzotta, aos 11' do 2º tempo (MF).