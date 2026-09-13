Milan, ex-jogadores "pegando fogo": não só Gimenez, mas também Fullkrug e Nkunku marcam gols

Todos marcaram. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug, ex-atacantes do Milan, marcaram na mesma rodada: depois do gol do mexicano pelo Porto, que encerrou um jejum que durava desde 23 de setembro de 2025, também saiu o primeiro gol do francês pelo Leipzig. O alemão também voltou a marcar e, depois do gol da vitória anotado na semana passada justamente contra o Leipzig, fez o 1 a 1 do Werder contra o Colônia, sendo novamente decisivo.





TODOS MARCARAM - O ex-panzer rossonero, justamente com a equipe de Bremen, havia sido artilheiro da Bundesliga na temporada 2022-2023, ironicamente empatado justamente com Nkunku: por enquanto, um gol na DFB-Pokal e dois no campeonato.





Boas notícias também para Christopher Nkunku: depois da atuação apagada às margens do lago de Como, ainda assim coroada com uma assistência, o meia francês conseguiu marcar na contundente vitória do Leipzig por 5 a 0 sobre o Hamburgo. O ex-Milan entrou em campo aos 34 minutos do primeiro tempo, substituindo Assan Ouédraogo. Na etapa final, fez o gol do 3 a 0, colocando o ponto de exclamação na atuação da sua equipe. O Bebote , por sua vez, balançou as redes em cobrança de pênalti no último minuto, na ampla vitória do Porto contra o Casa Pia.















