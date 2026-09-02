Milan, ex-jogador Pato fala sobre Gonçalo Ramos: "Eu o vi várias vezes na Copa do Mundo, eis por que ele é diferente dos outros atacantes"

Gonçalo Ramos se tornou a contratação mais cara da história do clube com os 75 milhões de euros pagos pelo AC Milan aos cofres do PSG e, por isso, sua chegada foi recebida com uma carga de expectativas e pressões bem mais significativa do que o normal. Alexandre Pato, em entrevista à Gazzetta dello Sport, quis tranquilizar os torcedores do AC Milan, dando uma avaliação absolutamente positiva sobre o português.





O ex-astro do AC Milan se expressou assim sobre Ramos: "Aposto de olhos fechados em Gonçalo. Comentei a Copa do Mundo e o vi várias vezes lá: é fortíssimo. Ele faz um jogo diferente do centroavante clássico porque é

móvel

, recua para participar da construção, faz bem o pivô e também pode se abrir para favorecer as infiltrações dos companheiros. Espero muito que consiga marcar muitos gols"