Milan estaria de olho em quarteto do Real Madrid para próxima temporada

Entre jovens e mais experientes sem espaço, time italiano quer montar uma equipe competitiva para brigar com a Juventus e a Inter de Milão

Buscando reforçar o seu plantel para a próxima temporada da , o está de olho em quatro jogadores do e quer trazê-los por empréstimo para a campanha 2020/21. A informação do Tuttosport é de que os milanistas querem Éder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.

O quarteto não anda com muita moral com Zinedine Zidane no Real Madrid. Militão saiu do , fez uma ótima temporada no e se mudou para a equipe espanhola com muitas expectativas, mas pouco tem jogado, especialmente por causa da regularidade de Varane, Sergio Ramos e Carvajal.

Jovic chegou ao clube da capital espanhola no junto com Militão. Sua produtiva passagem pelo Eintracht encheu Zidane expectativa de que o jovem poderia fazer sombra para Benzema, mas ele pouco jogou e pouco rendeu com a camisa merengue até aqui.

Lucas Vázquez já é mais velho de casa e já teve boas temporadas pelo Real. Mas desde 2018/19, seus números começaram a cair e ele foi perdendo espaço. Aos 28 anos, uma mudança pode ser uma boa alternativa para o atleta.

Já Martin Odegaard não está atuando pelo Real Madrid ainda. Ele está emprestado à e já é visto como um dos principais atletas da equipe basca. Em 28 partidas nessa temporada, Odegaard marcou sete gols e deu oito assistências para gols.