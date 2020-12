Milan é o único invicto das cinco maiores ligas europeias

O líder da Serie A vai para seu último jogo do ano nesta quarta-feira (23), e pode fechar começo da temporada invicto na competição

Parece irreal, mas é verdade: com praticamente 40% da temporada de campeonatos nacionais terminadas e se aproximando do final de 2020, o , líder da Serie A, é o único time das cinco grandes ligas europeias que ainda está invicto em 2020-21.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após longos anos fora da disputa por títulos na e até ficando distante de uma vaga na Liga dos Campeões, os Rossoneri se encontraram após a volta do futebol pós-paralisação devido à Covid-19 e com o treinador Stefano Pioli, vão fazendo grande campanha no Campeonato Italiano.

Mais times

Para se ter uma ideia do retrospecto recente do Milan na , o time foi derrotado apenas duas vezes em 2020 pela competição. A última derrota aconteceu em 8 de março de 2020, no último jogo da equipe antes da paralisação, quando o clube foi derrotado no San Siro por 2 a 1 diante do . De lá pra cá, são 25 jogos de invencibilidade.

E se a campanha já era animadora, ficou ainda melhor após essa terça-feira (22), com a derrota em casa da Juventus diante da Fiorentina, por 3 a 0. Agora, os Rossoneri "desempataram" com o rival e são o único time ainda invicto nas cinco grandes ligas europeias. Se vencerem a na tarde desta quarta-feira (23), então, abrirão dez pontos de vantagem na tabela para o principal campeão italiano dos últimos anos.

Seu principal perseguidor na tabela, por coincidência, é o último time a vencer o Milan "fora de casa", entre aspas. Isso porque a última derrota do clube fora do San Siro aconteceu... no San Siro, para a , por 4 a 2, em 9 de fevereiro de 2020. A Inter, mesmo não estando mais invicta na temporada nacional, está a um ponto do líder e quer continuar subindo o nível da disputa entre os vizinhos.

Com a derrota da hoje, o Milan é o último time que segue invicto nas 5 grandes ligas europeias nesta temporada. pic.twitter.com/iO2tRx2gnD — Sala12 (@OficialSala12) December 23, 2020

Assim, quando os Rossoneri entrarem em campo diante da Lazio, não defenderão apenas a liderança - já que podem perdê-la em caso de tropeço. O clube também mantém uma longa sequência de invencibilidade e quer continuar fazendo história na temporada.

Se o Milan "acordou de vez" após um descanso de quase uma década, ninguém sabe. O que está claro até agora é que, pelo menos, o espírito vencedor do time de San Siro parece estar de volta. Com Pioli, um Ibrahimovic mostrando que está vivo na briga contra o tempo e outros jogadores em ótima fase como Theo Hernández, Çalhanoglu, Kessié, etc., a equipe vem dando esperança ao seu torcedor após um longo período incompatível com a sua história.