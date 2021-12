Milan e Inter mostram projeto e fotos do novo estádio, conhecido como 'A Catedral'; veja

San Siro? Coisa do passado. Pelo menos considerando o atual desenho da arena. Isso porque Milan e Inter de Milão publicaram, nesta terça-feira (21), as fotos e o projeto do novo estádio que os clubes dividirão, conhecido como 'A Catedral'.

A nova arena, localizada obviamente em Milão, será construída na área atual do San Siro e tem previsão de entrega em 2027. Ou seja: os rivais continuarão dividindo suas "casas" mesmo após a construção da 'Catedral'.

O projeto da arena é baseado em prédios históricos da cidade e foi chamado pelo CEO do Milan, Paolo Scaroni, de "mais bonito do mundo". Também se destaca pela sustentabilidade - será construído junto de um parque aberto para a população. A área verde corresponderá à 40% do espaço.

A Catedral terá capacidade para 65 mil pessoas e deve continuar sendo conhecido como San Siro, apesar do novo apelido. De acordo com os clubes, todo o espaço será aberto ao público em ações gratuitas.

“A Catedral se tornará um dos estádios mais icônicos do mundo... e o coração de um novo bairro," explicou Christopher Lee, diretor da Populous à frente do projeto. "Celebrará o patromônio cultural de Milão e será aproveitado pela população da cidade por muitas gerações. Um estádio de Milão e para Milão."

Junto do anúncio, os clubes também divulgaram as primeiras fotos do projeto. Confira: