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Milan, Diawara escolhe a 13 de Nesta: será o 14º jogador do clube a vestir esse número

Milan

O novo jogador do AC Milan, Sankhoun Diawara, escolheu a camisa 13, um número nada banal quando se fala de Milan e de defensores

Sankhoun Diawara é um novo jogador do Milan, com a oficialização tendo chegado na manhã desta quarta-feira. O defensor nascido em 2006, que chega do Troyes, assinou um contrato de cinco anos, com opção por um sexto, e hoje já viajará para Perth, na Austrália, onde se juntará aos seus novos companheiros de equipe. No comunicado oficial com o qual o clube anunciou a contratação do franco-senegalês, também foi informado que Diawara escolheu vestir a camisa número 13.


Um número importante, histórico se você é defensor do Milan, já que foi usado por anos por um certo Alessandro Nesta. O jovem Diawara será o décimo quarto jogador do Milan a vestir esse número, desde a temporada 1995/1996, ou seja, desde quando foram introduzidos os números fixos. Aqui está a lista de todos os números 13 do Milan em ordem cronológica:

- Roberto Lorenzini
- Francesco Coco
- Ibrahim Bà
- Giampiero Maini
- Alessandro Iannuzzi
- Taribo West
- Julio Cesar
- Kakhaber Kaladze
- Alessandro Nesta
- Marco Storari
- Francesco Acerbi
- Adil Rami
- Alessio Romagnoli
Sankhoun Diawara

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