Milan, decisão tomada: Odogu sai por empréstimo. Veja quem o pediu ao clube rubro-negro

David Odogu está perto de se despedir do Milan, ainda que apenas por uma temporada. O jovem zagueiro alemão deixará o Milan por empréstimo 12 meses depois de sua chegada vinda do Wolfsburg por 7 milhões mais 3 de bônus, e já há várias equipes interessadas: no momento, os caminhos mais concretos levam a Anderlercht e Mainz, com o Milan escolhendo junto com o jogador o melhor percurso para fazê-lo evoluir em seu crescimento. Odogu também está na longa lista de Jurgen Klopp, com o técnico da Alemanha que começará a observar todos os jogadores cotados para o futuro da seleção.