Milan, de Endrick a Inacio: quem são os alvos por quem Cardinale "não aceitará um não como resposta"

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O Milan será protagonista no mercado de transferências em janeiro. Ruben Amorim fez muitos pedidos, mas a mensagem de Gerry Cardinale hoje foi clara: ele não quer mais ir ao mercado e receber "nãos" em relação a seus alvos por causa da avaliação financeira.

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Sonhar precisa voltar a ser possível, também no mercado de transferências. Essa é, em essência, a mensagem transmitida hoje por Gerry Cardinale, número 1 do fundo RedBird Capitals, que controla e é dono do Milan, em uma longa entrevista à Gazzetta dello Sport na qual explicou o modelo de negócios que tem em mente para o presente e o futuro do clube.

O time comandado hoje por Ruben Amorim terá de ser sempre competitivo e, acima de tudo, voltar a vencer na Itália e na Europa. Para isso, o empresário americano sabe que será preciso agir no mercado de transferências e, como aconteceu no verão europeu, não quer estabelecer limites financeiros.

AS PALAVRAS DE CARDINALE - Ao explicar os motivos do lançamento da nova empresa multimídia e multiesportiva chamada "Milan Sports & Entertainment", que também atrairá investimentos para além do futebol, com atenção à moda, ao basquete (NBA Europe), à infraestrutura e ao estilo de vida, Cardinale destacou a importância que o Milan deverá ter também no mercado de transferências.

"Estou fazendo todo o possível para garantir que, quando quisermos um jogador, ninguém possa me dizer: 'Você não pode contratá-lo porque não têm condições de pagar por ele'. Se quero levar o Milan de volta ao topo nas competições europeias, e não apenas na Itália, precisamos entender como competir com os clubes mais importantes do mundo".

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OS PEDIDOS DE AMORIM - Não, o Milan ainda não chegou ao ponto de poder contratar qualquer jogador que queira e, consequentemente, os mais bem pagos e cobiçados do mundo. Mas, desde já e de olho em janeiro, a prioridade de Cardinale será atender, na medida do possível, aos pedidos de Ruben Amorim.



E o técnico português, que hoje tem feito das dificuldades uma virtude em um elenco castigado por lesões e problemas não resolvidos no verão europeu, já fez cinco pedidos aos responsáveis pelo mercado de transferências: o primeiro é concluir em janeiro o trabalho de redução do elenco, com a saída daqueles que hoje não são úteis. Depois, pediu, nesta ordem, um novo zagueiro com qualidade com a bola nos pés, um jogador de lado de campo de origem, um meio-campista com faro de gol e uma alternativa a Goncalo Ramos que já esteja pronta e seja confiável.

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DE ENDRICK A INACIO - E os alvos no radar dos responsáveis pelo mercado de transferências do Milan, que em breve deverão ser negociados (se tudo correr bem) pelo novo Head of Football Markus Krosche, começam, naturalmente, a se definir.

Para a defesa, o sonho continua sendo Goncalo Inacio, do Sporting Lisboa. As alternativas Sylla, do Union Saint-Gillouse, e Ganiou, do Lens, despertam mais interesse do que o perfil do ainda muito jovem Reggiani (italiano), do Borussia Dortmund.

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Para o ataque, os sonhos são dois: o brasileiro Endrick, do Real Madrid (por quem há uma espécie de disputa com a Roma entre os clubes italianos), embora o clube espanhol não queira liberá-lo, e Nicolò Tresoldi, por quem o Bruges pede pelo menos 70 milhões de euros para liberá-lo em janeiro.

Para os lados do campo, seguem entre os nomes sondados o de Esmir Bajaraktarevic, bósnio do PSV, mas sobretudo o de Maxim De Cuyper, que soma 16 jogos, 4 gols e 4 assistências na temporada pelo Brighton. Por fim, no meio-campo, também agrada Yasin Ayari, do Brighton, sueco de 23 anos de origem tunisiana. Além dele, segue forte o interesse por Alex Scott, que o Milan enfrentou na Liga Europa contra o Bournemouth.