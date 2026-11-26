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Há algo de poético na virada do Milan sobre o Olympiacos no Geōrgios Karaiskakīs. Por mais de uma hora, os donos da casa parecem jogar com 12, empurrados por uma torcida ensurdecedora. Mas, em meio à tempestade grega, o comandante Amorim teve a sabedoria de levar o barco a bom porto com as substituições: “Esta vitória certamente muda o nosso futuro. Fomos bem no segundo tempo, mas cometemos muitos erros novamente e precisamos melhorar. Também recuperamos muitos jogadores. Foi uma noite positiva”, disse o técnico português em entrevista coletiva.

“Temos muito a fazer para nos tornarmos um time muito forte, mas o espírito está presente. É o começo de algo.” Amorim sente que a primeira virada concretizada na temporada (contra a Lazio, pelo campeonato, o Milan ficou no 2 a 2) pode ser a faísca para iniciar uma trajetória mais consciente e sólida.

Na Europa League, a vitória tem grande peso na busca por uma vaga nos 16 avos de final: seis ou sete pontos nos três jogos restantes, contra Ararat-Armenia, Sunderland e Levski Sofia, podem bastar para garantir a classificação. O técnico português e Cardinale dão muita importância à competição e estão convencidos de que, com a janela de transferências de janeiro, o Milan pode brigar pelo título nas duas competições.

Além da confirmação de Cisse como um finalizador extraordinário, com 10 gols na temporada, e de Pulisic de volta à sua melhor versão, o Milan redescobriu a segurança de Tomori e Musah e celebrou a grande atuação de Hutchinson, que pode se tornar uma arma a mais para Amorim.

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Mas, ao falar no começo de algo, Amorim se refere a um Milan que pode contar tanto com o talento quanto com a força de um time que está se tornando um grupo unido em torno de seu treinador. Um time que sabe sofrer, cambaleia, mas não desiste e reage. Mesmo em noites nas quais faltam referências fundamentais, como Luka Modric.

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Um Milan que quer voltar a ser o Milan. Que aprendeu com os erros do passado e com os tropeços desta temporada e agora quer seguir em frente. Também na Europa League.