O gol que fechou o placar em 4 a 2, marcado por Diego Moreira nos minutos finais da vitória do Milan sobre o Olympiacos fora de casa, pela Liga Europa, gerou polêmica pela forma como o camisa 22 do Milan decidiu comemorar. A celebração provocou uma reação imediata dos jogadores da equipe grega e contribuiu para aumentar a tensão.
Depois de marcar, Moreira foi em direção ao setor ocupado pelos torcedores do Olympiacos, bem diante da arquibancada reservada à torcida visitante. Ali, o jogador parou por alguns segundos, ficou imóvel e olhou diretamente para o público grego. Em seguida, fez uma série de gestos que não foram interpretados como uma simples demonstração de alegria pelo gol. Primeiro, o belga simulou o movimento de alguém batendo à porta. Depois, levou a mão à orelha, como se quisesse mostrar que não conseguia ouvir os protestos vindos das arquibancadas. Por fim, completou a comemoração imitando, com uma das pernas, o gesto de arrombar uma porta.
A reação dos jogadores gregos foi praticamente imediata: alguns se aproximaram de Moreira para pedir explicações e demonstrar abertamente seu descontentamento com uma comemoração considerada excessivamente provocativa em relação à torcida adversária. Saliakas e Joao Silva foram os que mais se aproximaram de Moreira, chegando perto do jogador do Milan para tentar esclarecer a situação. Houve alguns empurrões e momentos de nervosismo, que quase transformaram uma simples discussão em um confronto mais sério. A tensão, porém, durou apenas alguns instantes, e os ânimos logo se acalmaram, evitando que o episódio tomasse proporções maiores.
O caso, porém, não terminou com o apito final. Após a partida, o técnico do Milan, Ruben Amorim, comentou publicamente o ocorrido: “Não vai acontecer de novo. Moreira é um garoto, precisa amadurecer. Sabemos que não gostaríamos se fizessem isso com os nossos torcedores. É minha responsabilidade, mas ele não fez por maldade. Peço desculpas”. Assim, o técnico português assumiu parte da responsabilidade pelo ocorrido.
Embora tenha descartado uma intenção deliberada de ofender por parte de Moreira, Amorim reforçou que episódios semelhantes não poderão se repetir. A mensagem ao jovem belga é clara.