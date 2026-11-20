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Melissano, diretor esportivo do Genoa, e Beppe Riso, empresário de Cristian Comotto, chegaram a um acordo nos últimos dias. Quando a janela de transferências reabrir, em 1º de janeiro, o jovem talento do Milan se transferirá para o time do técnico De Rossi.

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Salvo surpresas, a primeira contratação do Genoa na janela de transferências de inverno será justamente o talento do Milan. Comotto já trabalhou com Melissano na temporada passada, no Spezia, e foi o novo diretor esportivo do Genoa quem defendeu e conduziu a negociação até esta etapa.

O Genoa passou à frente de Parma e Monza, que acompanhavam o jogador da seleção italiana sub-20 havia vários meses, e agora quer acertar também os detalhes com o Milan. A negociação deve ser concluída por empréstimo com opção de compra e contrarresgate, para que o Milan não perca o controle de quem é considerado uma peça fundamental para seu futuro.

No último verão europeu, Comotto renovou seu vínculo com o Milan por meio de um contrato até 2031. Um sinal inequívoco de que Cardinale acredita nele para o futuro. O presente, porém, é mais complexo, diante da necessidade de Amorim de criar uma base sólida para levar o clube de volta à parte de cima da tabela. O técnico português não pode abrir mão da qualidade de Modric nem da liderança de Rabiot: Comotto recebeu ensinamentos importantes dos dois para o futuro, mas teve pouquíssimo espaço em campo até agora.

Duas partidas e 4 minutos no total na Serie A, apenas 14 minutos na Liga Europa. Pouco, muito pouco até para um jovem talento nascido em 2008. A ideia seria crescer sob a orientação de De Rossi, que foi um dos maiores meio-campistas italianos. O acordo de princípio já existe; agora faltam os acertos definitivos.

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Comotto tem uma forte ligação com o Milan, mas já comentou com entusiasmo a possibilidade de atuar em um dos clubes históricos do futebol italiano.