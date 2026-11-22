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Entre os pontos positivos desta primeira parte da temporada do Milan está a ambição do proprietário Gerry Cardinale, que assumiu pela primeira vez o comando do clube.

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Com um atraso considerável, é verdade, de quatro, mas também com muita energia e uma conexão evidente com a comissão técnica. E, acima de tudo, com Ruben Amorim.

O principal nome da Red Bird deixou clara uma ideia após a partida contra o Frosinone: "Um jogo de cada vez. Agora o foco está na Liga Europa. Sim, e, como Ruben disse, precisamos fazer as duas coisas. As competições europeias são importantes. Tudo é um teste. Se você quer conquistar o título italiano, precisa ir até o fim, e é isso que faremos", disse à Telelombardia.

O objetivo declarado do Milan é aguentar firme, respondendo às rivais à altura, até janeiro, quando o clube terá de reforçar um elenco de qualidade, mas com pontos fracos evidentes.

"É preciso ter disciplina. Não dá para sair buscando qualquer coisa sem critério. A única coisa que acontecerá sob a minha gestão é que, sempre que entrarmos no mercado de transferências, entraremos para vencer. Esse é o ponto. Foi o que eu disse no começo deste ano. Portanto, se fizermos uma movimentação em qualquer janela, seja em janeiro ou junho, será uma movimentação que fará diferença", prosseguiu Cardinale.

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Nas entrelinhas, a mensagem é clara: o Milan buscará contratações de alto nível, mas sem se deixar levar pela pressa de gastar apenas por gastar.

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Amorim quer jogadores que se encaixem no equilíbrio que vem encontrando em seu grupo e em suas ideias de jogo. Cardinale e seus homens pensam da mesma forma: o objetivo é levar ao Milan três ou quatro jogadores de alto nível, muito motivados a abraçar o projeto do clube.

Contra o Frosinone, Bartesaghi teve dificuldades, confirmando uma trajetória irregular: o grupo de laterais-esquerdos parece ser o setor que mais enfrenta problemas. Estupinan deixará o clube, e o objetivo é substituí-lo por um jogador de primeira linha. Uma solução poderia ser a chegada do canhoto Gonçalo Inacio, com Pavlovic passando a atuar como lateral-esquerdo: o português segue no topo da lista de possíveis reforços.

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Um atacante certamente chegará, e não está descartado que forme dupla com Endrick, visto por Amorim e Cardinale como um possível grande talento do futuro, capaz de mudar o panorama desde já ao jogar ao lado de Pulisic e Ramos. Vários atacantes foram oferecidos nas últimas semanas: Balogun não empolga; Demirovic será avaliado. O contratado ocuparia a vaga de Camarda no elenco. Mendy, do Cagliari, agrada muito, mas só poderia chegar ao Milan no próximo verão europeu.

A evolução de Musah e Jashari pode mudar as necessidades no meio-campo, com os investimentos adiados para o próximo verão europeu. Nesse caso, o foco deverá se voltar para um jogador de lado de campo que tenha a capacidade de cruzar bem como característica.

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Cardinale está convencido de que, com três ou quatro contratações, este Milan pode brigar pelo título italiano. Desde já.