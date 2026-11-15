Milan, Cardinale prepara grandes contratações para janeiro: orçamento de mais de 70 milhões

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O entusiasmo contagiante de Cardinale também será um fator nas movimentações que o Milan pretende fazer na janela de transferências de inverno. O proprietário do clube pretende reservar um orçamento de 60 a 70 milhões para contratar um atacante, e os nomes são Endrick, do Real Madrid, e Tresoldi, do Bruges. Mas não para por aí: um zagueiro e um jogador de lado de campo também chegarão, aumentando o orçamento.

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Cardinale quer montar um elenco cada vez mais forte e competitivo, ciente de que ainda será preciso investir muito. Isso porque o elenco de Amorim tem carências evidentes: desde um zagueiro para ampliar as opções do treinador até um atacante para dar apoio a Ramos no lugar de Camarda, que sairá por empréstimo.

O objetivo é conquistar o título italiano e, se isso não for possível nesta temporada, a Red Bird quer criar as condições para a próxima. Também estão sendo avaliadas possíveis contratações para o futuro, como Sylla, do Union Saint Gilloise, ou Ilicevic, nascido em 2010, do Eintracht Frankfurt, que já estreou na Bundesliga.