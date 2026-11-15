Milan, Cardinale prepara grandes contratações para janeiro: orçamento de mais de 70 milhões

Cardinale quer montar um elenco cada vez mais forte e competitivo, ciente de que ainda será preciso investir muito. Isso porque o elenco de Amorim tem carências evidentes: desde um zagueiro para ampliar as opções do treinador até um atacante para dar apoio a Ramos no lugar de Camarda, que sairá por empréstimo.
O objetivo é conquistar o título italiano e, se isso não for possível nesta temporada, a Red Bird quer criar as condições para a próxima. Também estão sendo avaliadas possíveis contratações para o futuro, como Sylla, do Union Saint Gilloise, ou Ilicevic, nascido em 2010, do Eintracht Frankfurt, que já estreou na Bundesliga.