Milan: Cardinale não estará em San Siro pela primeira vez nesta temporada

Nas seis primeiras rodadas, Gerry Cardinale foi presença constante tanto em Milanello quanto nos jogos de domingo. O dono do Milan inverteu completamente a tendência em relação aos seus primeiros quatro anos de gestão, buscando estar mais presente e envolvido no dia a dia da equipe. Já nos jogos da Liga Europa, a situação é um pouco diferente: até agora, ele não compareceu a nenhum.

Contra a Atalanta, o principal dirigente da Red Bird não pôde comparecer por motivos pessoais e permaneceu nos Estados Unidos.