Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Traduzido por

Milan: Cardinale não estará em San Siro pela primeira vez nesta temporada

Milan

Pela primeira vez nesta temporada, o proprietário do Milan, Cardinale, não acompanhará a equipe no campeonato.

Nas seis primeiras rodadas, Gerry Cardinale foi presença constante tanto em Milanello quanto nos jogos de domingo. O dono do Milan inverteu completamente a tendência em relação aos seus primeiros quatro anos de gestão, buscando estar mais presente e envolvido no dia a dia da equipe. Já nos jogos da Liga Europa, a situação é um pouco diferente: até agora, ele não compareceu a nenhum.

Contra a Atalanta, o principal dirigente da Red Bird não pôde comparecer por motivos pessoais e permaneceu nos Estados Unidos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google