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A Red Bird Capital lança a Milan Sports e Enternainment, uma holding que reunirá os investimentos de Cardinale em Milão nos setores de esporte, infraestrutura e entretenimento. O CEO será Brett Yormark.

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Trata-se de um profissional com 30 anos de experiência no mundo do esporte: ele comanda a Big 12, uma das ligas mais importantes do basquete universitário americano da NCAA. Essa nomeação, evidentemente, não terá nenhuma repercussão na estrutura de direção do Milan, com Massimo Calvelli mantido no cargo de CEO.

O Milan e Milão tornam-se, assim, o segundo pilar operacional do fundo, atrás apenas de Nova York, com o objetivo de desenvolver outras atividades que gerarão receitas das quais o clube também se beneficiará, embora os valores entrem nos cofres da holding, a Milan Sports & Entertainment.

Cardinale e sua equipe trabalham em diversos projetos: o desenvolvimento do novo Generali Stadium, a valorização das áreas de San Donato Milanese (onde o Milan havia considerado inicialmente construir seu novo estádio), a possível participação no projeto NBA Europe e novos investimentos nos setores de hospitalidade, eventos e tênis internacional.

O clube da rua Aldo Rossi será o principal ativo da plataforma recém-criada. O foco é valorizar a marca Milan, aproveitando seu reconhecimento internacional para criar oportunidades comerciais e sinergias com outras atividades esportivas e de entretenimento.

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A área de San Donato será central no novo projeto. Ela havia sido comprada pela Red Bird Capital para a construção do novo estádio, antes de o fundo optar pelo projeto compartilhado com a Inter em San Siro.

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A MSE pretende desenvolver ali um novo espaço dedicado ao esporte e ao entretenimento ao vivo, agregando valor ao investimento realizado. Entre as possibilidades levantadas nos últimos meses, a mais concreta é a construção de uma nova arena multiuso, que poderia se tornar uma referência para o basquete e para a realização de shows e eventos. Cardinale já confirmou a possibilidade de construir uma arena com cerca de 20 mil lugares.

A MSE também pretende explorar oportunidades para fortalecer a posição de Milão no tênis internacional, com o objetivo de ampliar ainda mais a programação de eventos esportivos realizados na cidade.

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Com esses investimentos, Cardinale passa uma mensagem clara: o projeto do Milan é de longo prazo e busca levar o clube de volta à elite do futebol internacional. O entusiasmo desta versão 2.0 do proprietário do Milan não se manifesta apenas no âmbito esportivo, com presença constante em Milanello e apoio total ao novo projeto esportivo, mas também em investimentos que transmitem a ideia de um enraizamento na região.

O Generali Stadium, que ganhará vida em 2031, não parece ser o ponto final do projeto da RedBird Capital no Milan. Isso contraria as especulações dos últimos meses sobre uma possível venda do clube. Cardinale não desiste; pelo contrário, amplia seus planos. O Milan está no centro dos investimentos do fundo americano.