Milan, Cardinale exercerá nos próximos dias a cláusula para a renovação do contrato de Pulisic até 2028

O Milan não pode abrir mão de Pulisic. Essa convicção é forte nas ideias de Cardinale e também nas de Amorim: o americano é importante demais pela classe e pelos gols que pode proporcionar à equipe. Esta pausa será importante para o ex-Chelsea elevar o nível da condição física: eis por que o Milan acertou com os EUA a exclusão da lista de convocados para os compromissos deste mês de outubro.





Sobre a questão contratual, a situação é clara: Cardinale nos próximos dias vai ativar a cláusula (unilateral em favor do clube e já presente no contrato firmado no verão de 2023) para prorrogar por uma temporada, de 2027 para 2028, o atual vínculo contratual. Depois, será iniciada uma segunda fase, na qual o Milan tentará encontrar um acordo com Pulisic para um contrato ainda mais longo.