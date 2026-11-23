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O anúncio de Markus Krosche como novo diretor esportivo está cada vez mais perto. Com isso, ganha força o planejamento de mercado do Milan, pronto para investir em janeiro e oferecer a Ruben Amorim um elenco capaz de buscar os objetivos mais ambiciosos na Serie A e na Liga Europa. Cardinale afirmou que mira esta última competição logo após Milan x Frosinone.

O principal dirigente da Red Bird trabalha dia e noite para tornar o Milan mais forte e completo também em sua estrutura de gestão. A cautela dos últimos dias se devia ao último e decisivo contato com o Eintracht Frankfurt para negociar a cláusula de saída do dirigente alemão de 46 anos.

O acordo definitivo foi fechado por cerca de 4 milhões, confirmam fontes alemãs como o Bild. É um desconto significativo em relação aos 7 milhões previstos para esta janela de janeiro.

Krosche já está há dias em contato direto tanto com Cardinale quanto com os responsáveis pelo mercado: de Gardiner a Estevao, de Lomonte a Almstadt. Ele está pronto para organizar o trabalho no mercado, tanto nas contratações quanto nas saídas.

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O dirigente alemão já trabalha pelo Milan. Ele não pretende perder tempo para conhecer o clube que será sua casa nas próximas três temporadas. É um projeto ambicioso e de longa duração, que também pode ser desenvolvido graças à visão compartilhada sobre o crescimento do clube e os meios a serem utilizados.

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Quanto ao anúncio oficial, ainda não há certezas: dificilmente acontecerá nesta semana. Há poucas dúvidas, porém, de que Krosche estará trabalhando integralmente pelo Milan a partir de 1º de janeiro.