Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O trabalho dele agora é claramente visível: jogo vertical e veloz, muita pressão e, sobretudo, uma sequência de cinco vitórias nos últimos seis jogos que mantém o Milan perto dos líderes e firme na zona de classificação para a Champions League. Ruben Amorim desfruta de uma equipe que finalmente joga bem e vence, impulsionada por um Adrien Rabiot absolutamente dominante. E a sintonia entre o técnico português e o Duque (apelido do talentoso meio-campista francês) é uma das chaves desta temporada para o Milan.

Uma sintonia que começou muito antes de os dois se conhecerem pessoalmente. O próprio Rabiot revelou isso em entrevista ao programa francês Telefoot: "Eu tinha voltado das férias havia uma semana e Amorim já falava comigo sobre a renovação. Eu disse a ele para ter calma (risos). Mas, obviamente, é importante para um jogador ter essa confiança".

Confiança amplamente retribuída em campo, com seis assistências (duas ontem, contra o Frosinone) e cinco gols em dez jogos na atual edição da Serie A.

O ponto de partida veio, sobretudo, em 12 de setembro (embora já tivesse marcado contra o Torino)X. Desde que deu uma assistência no empate por 2 a 2 com a Lazio, Rabiot não parou mais: participou de pelo menos um gol do Milan em todas as partidas que disputou. Marcou em quatro jogos consecutivos, contra Lecce, Sassuolo, Atalanta e Inter (com uma pausa de duas partidas por lesão nesse período), antes de dar três assistências nos últimos dois jogos, contra Genoa e Frosinone.

Publicidade Publicidade

A Opta Paolo lembra que Adrien Rabiot é o primeiro meio-campista do Milan a participar de pelo menos um gol, marcando ou dando assistência, em sete partidas consecutivas da Serie A desde Kaká, em 2004 (sete).

Tópicos relacionados

Próximas partidas OLY Liga Europa 12:45 MIL

Peça fundamental e protagonista em campo, líder fora dele. Foi o ex-jogador do Olympique de Marselha quem pediu a substituição de Ramos para que ele estivesse mais descansado na quinta-feira, no confronto decisivo da Liga Europa contra o Olympiacos, no Pireu. Depois, elogiou o companheiro na entrevista após o jogo: "Ramos? Nem todos entendem, mas ele faz um trabalho incrível. Quando avançamos e marcamos, Gonçalo também tem mérito. Quando ele marca, ficamos felizes: o gol lhe dá confiança".

Rabiot começou cedo a carreira no PSG, mostrando personalidade e um talento fora do comum. Teve grandes temporadas com Allegri na Juventus e também foi bem no Olympique de Marselha.

Publicidade

Os números e as atuações, porém, mostram que este é o melhor Rabiot de todos os tempos: tecnicamente, deu mais um passo e se tornou cada vez mais um jogador de equipe. Diz as palavras certas na hora certa.

É por isso que Cardinale colocou a renovação de seu contrato no topo da lista de prioridades.

Publicidade

As partes estão próximas de um acordo. O Milan quer seguir por muito tempo com seu Duque, e Rabiot quer permanecer no clube para vencer.

A diferença financeira é pequena, e um acordo total deve ser alcançado em breve. O último impasse é a duração do contrato: a mãe Veronique gostaria de um vínculo até 2029, enquanto o clube quer até 2030. A distância é mínima, e o acerto está cada vez mais perto. O Milan se prepara para garantir a permanência de seu grande Rabiot.