Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A diferença é tão grande que às vezes surge a dúvida: o Gerry Cardinale que comprou o Milan por meio do fundo Red Bird em 31 de agosto de 2022 é mesmo a pessoa que parou no portão de Milanello para falar com os jornalistas presentes antes do clássico? Antes do último dia 25 de maio, quando toda a direção e o técnico Allegri foram demitidos de uma só vez, o proprietário do Milan vinha de uma longa ausência da cena milanesa. Para a torcida, essa ausência física era automaticamente associada a uma ausência na gestão. A percepção geral era de que os donos estavam entrincheirados em seus escritórios nos Estados Unidos e sem interesse em conduzir o clube, tarefa praticamente delegada aos executivos. A delegação era total, sem restrições, e Furlani parecia ter poderes absolutos.

Uma gestão muito ao estilo americano que levou a brigas internas, episódios de insubordinação que beiravam o grotesco, ataques aos proprietários enviados por profissionais de relações públicas, um oitavo lugar e um quinto lugar depois de o time ter passado boa parte da temporada entre as duas primeiras posições da tabela. Já em janeiro, Cardinale havia percebido que sua rara presença física fora um erro, assim como a distância da imprensa italiana, à qual não explicava seus projetos e sua ambição. Em quatro anos, Cardinale nunca havia dado uma entrevista presencial a qualquer veículo italiano, apenas a agências estrangeiras durante eventos financeiros.

Os dias 24 e 25 de maio foram marcados pela saída dos dirigentes e pelas primeiras conversas para tentar recomeçar. Em 26 de junho, houve uma reunião sobre o mercado de transferências na Casa Milan com a nova direção. Sem diretor esportivo e com Calvelli como CEO, mais atento às finanças e à área corporativa do clube, sem a pretensão de conduzir pessoalmente negociações por jogadores.

Desde então, Cardinale tem se dedicado a resgatar símbolos do passado, do milanismo e daquilo que o clube representava. A imagem do proprietário recebendo o novo técnico, Amorim, no mesmo pátio de Milanello por onde passaram presidentes, técnicos e jogadores lendários tem um forte valor simbólico de pertencimento. Foi planejada nos mínimos detalhes, não aconteceu por acaso. A partir daquele momento, ele passou a realizar todas as reuniões estratégicas do clube na sede, na Casa Milan, e não mais em hotéis, também para transmitir a ideia de uma gestão mais italiana e evitar a imagem de um proprietário que parece visita no próprio clube. Um proprietário que quase chega às lágrimas após a vitória no clássico contra a Inter e que sempre diz a coisa certa na hora certa diante das câmeras.

Publicidade Publicidade

A primeira promessa, de estar mais presente, foi cumprida além das expectativas. O mesmo vale para a promessa de uma campanha ambiciosa de contratações: a filosofia de Cardinale rompe completamente com a de Furlani, para quem era melhor contratar cinco jogadores de 20 milhões do que um de 100 milhões. O número um da Red Bird gastou 175 milhões, mas em três jogadores: Gila, Ramos e Moreira. O objetivo, firme e ambicioso, é seguir nessa direção também em janeiro e no próximo verão europeu. Os nomes de Endrick e Tresoldi fazem a torcida sonhar. E os torcedores também precisam sonhar.

Tópicos relacionados

Próximas partidas OLY Liga Europa 12:45 MIL Assistir

A terceira promessa era montar uma equipe de dirigentes mais forte e de nível mundial: a chegada de Krosche cumpre o que havia sido anunciado. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport em novembro de 2026, Cardinale explicou que, ao dizer "Berlusconi 2.0", não pretendia fazer uma comparação direta com Silvio Berlusconi, mas indicar uma transformação profunda e duradoura do clube. Também reafirmou o compromisso de nunca vender o Milan. A criação da nova holding Milan Sports & Entertainment, para reunir os investimentos em esporte e entretenimento em Milão, vai exatamente nessa direção.

Assim, é possível falar em Cardinale 2.0: uma nova era da Red Bird, com uma onda de entusiasmo e energia. A maioria dos torcedores, inclusive muitos dos que historicamente eram mais contrários a ele, está mudando de opinião sobre Cardinale porque vê sua intenção de construir uma relação de confiança. Ele busca resgatar o milanismo que se perdeu com o tempo. O jantar com as lendas do Milan antes do clássico foi outra tentativa concreta e bem-sucedida.

Publicidade

É claro que esse novo sentimento coletivo só se consolidará com a conquista dos objetivos esportivos. Cardinale quer ganhar títulos da Serie A com regularidade e reconstruir um futuro glorioso também na Champions League. Mas as vitórias são apenas a expressão máxima de um projeto que o clube constrói mesmo nas derrotas. É preciso valorizar e aproveitar também o caminho. E é isso que a torcida do Milan está começando a fazer.

l