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Fabio Capello não entende por que a Juventus deixou Adrien Rabiot sair de graça em 2024.

O ex-treinador da Juventus declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport, ao falar sobre o meio-campista francês de 31 anos do Milan: "Rabiot continua o mesmo, ainda me pergunto por que a Juve não ficou com ele".

A mesma La Gazzetta dello Sport traz as opiniões de quatro ex-jogadores da Juventus sobre o atacante italiano Jeff Ekhator (nascido em 2006), contratado junto ao Genoa na última janela de transferências de verão por 16,5 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus e 15% de uma futura revenda. Seu contrato vai até junho de 2031, com salário líquido de 1,3 milhão de euros por ano.

Após duas lesões musculares, Ekhator marcou seu primeiro gol pela Juventus em sua primeira partida como titular (a terceira na temporada), na vitória de virada por 4 a 1 contra os cipriotas do Omonia Nicosia, pela Liga Europa, na noite de quinta-feira, no Stadium, em Turim.

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Massimo Mauro: "Talvez Spalletti tenha o centroavante que faltava, talvez o treinador estivesse se referindo justamente a Ekhator quando falou sobre um atacante de força física... Para mim, Jeff é um ótimo jogador. Numa Juve no auge, aprenderia muito mais rápido, claro. Vamos ver com que frequência vai jogar. Contra o Omonia Nicosia, recebeu um passe maravilhoso e fez o gol. Foi bem, mas isso mostra que o time inteiro precisa melhorar seu desempenho: não será ele, nem qualquer outro jogador do elenco, quem resolverá sozinho os problemas da Juventus".

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Michele Padovano: "Acompanho Ekhator desde as categorias de base do Genoa: sabe atacar os espaços, protege bem a bola e é forte fisicamente. Para mim, pode ser muito útil à Juventus, que tem carências no ataque e não conta com um centroavante no elenco. Ele tem 20 anos e é preciso dar tempo para que cresça, mas tem muita qualidade. É verdade que, nessa idade, alguns já são craques: ele tem uma grande oportunidade, aproveitou a primeira e agora precisa manter a regularidade. Ekhator tem as características do camisa 9 que falta, e Spalletti vai escalá-lo cada vez mais: o gol contra o Omonia é de um atacante de verdade. A Juventus tem em casa o que procura".

Vincenzo Iaquinta: "Ele sempre ataca a profundidade porque é forte fisicamente: com Woltemade e Kolo, se complementa. Acho que ainda é cedo demais para saber se Ekhator pode realmente ser o camisa 9 da Juventus no futuro. O que existe, com certeza, é o presente, que já é importante para um garoto de apenas 20 anos: o que vi, também e sobretudo na outra noite, pela Liga Europa, é animador, porque me parece que Ekhator ainda tem margem para melhorar. Gosto da vontade que ele tem de sempre atacar a profundidade, algo que exige muita força física e nas pernas. Acho que vai conseguir conquistar seu espaço, até porque o vejo como alguém que pode jogar tanto com Woltemade quanto com Kolo Muani".

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Emanuele Giaccherini: "Jeff é um garoto jovem, mas, de certa forma, 'experiente': chegou à Juventus com mais de 50 partidas na Serie A, um número considerável para alguém de 20 anos. Numa Juventus que está sempre à procura de um camisa 9 'de verdade', Ekhator pode conquistar seu espaço até se tornar um possível titular na posição: seus movimentos ajudam o time, sua força física lhe permite receber a bola com um marcador nas costas e, além disso, um camisa 9 'de verdade' faz assim: um chute, o primeiro, gol. Não podemos esquecer que, com Baldini como técnico interino da seleção, ele jogou em Creta ao lado de Pio Esposito: é um atacante moderno, vamos confiar nele".