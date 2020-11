Milan cancela treino após técnico testar positivo para Covid-19

Stefano Pioli não apresenta sintomas e está em isolamento em sua casa

O foi forçado a cancelar o treinamento deste sábado (14), depois que o técnico Stefano Pioli testou positivo para o coronavírus.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, o treinador está assintomático e foi colocado imediatamente em quarentena domiciliar, destacando ainda que “todos os outros testes efetuados no elenco deram resultado negativo”.

"Como resultado, o treino de hoje (sábado) foi cancelado. As atividades antes do jogo com o vão recomeçar na segunda-feira (16), sujeito às verificações estabelecidas no protocolo federal.", apontou a nota.

Mais artigos abaixo

Mais times

Pioli é o último de um número crescente a contrair o vírus, depois de Zlatan Ibrahimovic, Daniel Maldini, Matteo Gabbia e Leo Duarte.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Apesar dos problemas, o Milan está invicto há 19 jogos na , e é líder da competição, com 17 pontos, dois a mais que o , segundo colocado.