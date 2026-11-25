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Sob forte chuva, o Milan se reuniu nesta manhã em Milanello para o último treino antes de viajar, no início da tarde, para Atenas. Amanhã à noite, o time enfrentará o Olympiacos, dono da casa, no estádio Geōrgios Karaiskakīs .

Fikayo Tomori, ausente do confronto com o Bologna por causa de uma lesão no músculo flexor da coxa direita, voltou a treinar normalmente com o grupo. O zagueiro inglês será relacionado para a viagem pela Europa League e estará pronto para ajudar o time no segundo tempo.

Depois de Luka Modric e Strahinja Pavlovic, o Milan tem uma terceira baixa para a partida de amanhã contra o Olympiacos. Francesco Camarda não participou do treino da véspera: a cria da base do Milan sentiu um problema no tornozelo e não deve ser relacionado para a viagem a Atenas para enfrentar o Olympiacos.

Esta é a lista atualizada dos jogadores indisponíveis do Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic e Camarda. Assim, Ruben Amorim não terá um centroavante de ofício como alternativa a Goncalo Ramos, embora Alphadjo Cisse

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O Milan não pode errar contra o Olympiacos se quiser evitar que sua campanha na Europa League fique comprometida após um início desastroso, com três derrotas nos quatro primeiros jogos. Cardinale e o técnico português deixaram clara a ambição de avançar na competição europeia. Por isso, a prioridade é preparar a partida da melhor forma possível.

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O melhor time possível entrará em campo, apesar das muitas ausências importantes. Maignan volta ao gol após cumprir a suspensão de uma partida pelo cartão vermelho recebido em Bournemouth. A linha de quatro defensores terá Gila à direita, De Winter, presença constante, formando dupla com Diawara, e Bartesaghi como favorito à lateral esquerda, à frente de Estupinan. No meio-campo, Jashari ficará responsável pela armação, com Musah e Rabiot completando o setor. As principais dúvidas estão no trio de ataque e em quem dará apoio a Ramos: Cisse deve jogar no lugar de Pulisic, com Moreira pelo lado oposto.