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Sob chuva forte, o Milan se reuniu nesta manhã em Milanello para o último treino antes de partir, no início da tarde, para Atenas. Amanhã à noite, no estádio Stadio Geōrgios Karaiskakīs , enfrentará o Olympiacos, dono da casa.

Fikayo Tomori, ausente do jogo contra o Bologna por causa de uma lesão no músculo flexor da coxa direita, voltou a treinar normalmente com o grupo. O zagueiro inglês será relacionado para a viagem pela Europa League e estará pronto para ajudar o time no segundo tempo.

Depois de Luka Modric e Strahinja Pavlovic, o Milan tem uma terceira baixa para a partida de amanhã contra o Olympiacos. Francesco Camarda não participou do treino na véspera do jogo: o jogador formado na base do Milan sentiu um problema no tornozelo e não deve ser relacionado para a viagem a Atenas, onde o time enfrentará o Olympiacos.

Esta é a lista atualizada de jogadores indisponíveis no Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic e Camarda. Ruben Amorim, portanto, não terá um centroavante de ofício como alternativa a Goncalo Ramos, embora Alphadjo Cisse

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O Milan não pode errar contra o Olympiacos se quiser evitar comprometer sua campanha na Europa League após um início desastroso, com três derrotas nos primeiros quatro jogos. Cardinale e o técnico português deixaram clara a ambição de avançar na competição europeia. Por isso, a prioridade é preparar a partida da melhor maneira possível.

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O Milan entrará em campo com a melhor escalação possível, apesar das muitas ausências importantes. Maignan volta ao gol após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido em Bournemouth. A defesa com quatro jogadores terá Gila pela direita, De Winter, sempre presente, ao lado de Diawara, e Bartesaghi, favorito em relação a Estupinan para ocupar a lateral esquerda. No meio-campo, Jashari assumirá a organização do jogo, com Musah e Rabiot completando o setor. As principais dúvidas estão no trio de ataque e em quem dará apoio a Ramos: Cisse deve jogar no lugar de Pulisic, com Moreira pelo lado oposto.