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A decisão já foi tomada; falta apenas escolher o melhor destino possível: Francesco Camarda deixará o Milan por empréstimo na janela de transferências de inverno.

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Até aqui, o jogador nascido em 2008 teve muita dificuldade para encontrar espaço no Milan, sem conseguir superar a concorrência de Goncalo Ramos e ainda em busca do melhor ritmo de jogo. Há muitas propostas, vindas de clubes da Série A, da Série B e do exterior. O jogador formado na base do Milan precisa atuar com regularidade para voltar ao clube mais forte e confiante.

Ao mesmo tempo, o clube da via Aldo Rossi precisará fazer uma contratação importante para o ataque: Endrick, do Real Madrid, é o principal alvo no mercado. Certamente é a opção mais concreta, ainda mais do que outro nome que desperta bastante interesse, Nicolò Tresoldi. No caso deste último, pesa o alto valor exigido pelo Brugge para liberá-lo já na janela de janeiro: entre 65 e 70 milhões de euros.

O Brugge já demonstrou amplamente no passado que é duro de negociar e que sempre vende em seus próprios termos. O Milan sabe bem disso pelas negociações por De Ketelaere e Jashari. É altamente improvável que o clube conceda um preço especial por seu jovem atacante.

Cardinale e sua equipe também precisam avaliar alternativas a Endrick e Tresoldi, porque a chegada de um novo atacante deixou de ser apenas um desejo de melhorar o elenco e passou a ser uma necessidade clara.

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Nos últimos dias, Jorge Mendes ofereceu um antigo alvo, Folarin Balogun: o ex-jogador do Arsenal está decidido a deixar a França e o Monaco já em janeiro porque não se sente peça central no projeto do clube monegasco. O Milan avalia a possibilidade de abrir negociações para contratar o atacante americano, que joga há anos ao lado de Pulisic na seleção dos Estados Unidos. Mendy, do Cagliari, é um nome monitorado mais para o futuro do que para o presente.

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Há atenção especial aos mercados holandês e belga, e é justamente dessa região que deve vir o novo atacante do Milan.