Milan blinda a jovem promessa Cisse: não ao Brighton, renovação de contrato pronta

O Milan blinda Alphadjo Cisse: o clube já recusou uma proposta verbal do Brighton pelo jogador nascido em 2006 e trabalha para acertar a renovação até 2030, com reajuste salarial.

O ASSÉDIO DOS CLUBES EUROPEUS E A RENOVAÇÃO - A grande surpresa do Milan até agora coroou um início de temporada espetacular com a convocação para a seleção principal de Roberto Mancini: até o momento, são 8 gols em 12 jogos em todas as competições, entre Serie A e Europa League. Números que, naturalmente, atraíram o interesse de vários clubes europeus, como conta Matteo Moretto em um vídeo no canal de YouTube de Fabrizio Romano. A intenção do Milan, porém, é recusar todas as propostas e renovar o contrato do jogador de 20 anos.

NÃO À PROPOSTA DO BRIGHTON - O Milan disse não às propostas verbais recebidas de vários clubes, sobretudo da Premier League, entre eles o Brighton, segundo colocado na tabela, atrás do Arsenal, e grande surpresa deste início de temporada na Inglaterra. Uma renovação está no horizonte para a jovem promessa da seleção italiana. A dupla Furlani-Moncada conseguiu tirá-lo do PSV, que já tinha sua contratação praticamente acertada.

O PROJETO - Quando o Milan apareceu, o jogador não teve dúvidas e recusou o clube holandês. O projeto esportivo, que previa emprestá-lo ao Catanzaro, também foi decisivo para o jogador, porque o caminho foi o certo e hoje os frutos são visíveis. O Milan pagou 8 milhões de euros por ele, depois de ter tentado contratá-lo do Verona Primavera nos anos anteriores. Na época, sem que Cisse tivesse estreado pelo time principal, Setti pedia entre 4 e 5 milhões de euros.