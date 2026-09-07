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Milan: Bergomi questiona o papel de meia-atacante desenhado por Amorim para Rabiot: "? É um jogador forte, mas precisa de espaço, campo, partir um pouco mais de trás"

Milan

Durante o Sky Calcio Club - L'Originale, Beppe Bergomi deu sua opinião sobre a partida no Allianz Stadium, detendo-se em Rabiot

Entre os pontos para reflexão deixados por Juventus x Milan, há também o relativo ao papel de Rabiot: o francês, em débito de condição física, não convenceu na função de meia-atacante. Beppe Bergomi, comentarista da Sky, deu sua opinião durante o programa Sky Calcio Club - L'Originale: “Rabiot tem que jogar ali? É um jogador forte, mas precisa de espaço, campo, partir um pouco mais de trás. Até agora, ele jogou nos segundos tempos, mudando a partida. E também hoje as mudanças levaram ao gol. Eu esperava mais do Milan, mas é preciso destacar que é um time.”

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