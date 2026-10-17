Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Diego Moreira MilanGetty Images
Traduzido por

Milan: Amorim tem duas dúvidas na escalação para enfrentar a Atalanta; Bartesaghi e Moreira largam na frente

Milan

Milan de olho na Atalanta: Amorim testa a escalação e precisa definir duas disputas por vagas

Ruben Amorim comandou o treino de hoje em preparação para o jogo de amanhã, às 18h, contra a Atalanta, em San Siro. Três jogadores estarão ausentes: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia.


Chukwueze treinou bem com o grupo e disputa uma vaga entre os titulares com Moreira, que é o favorito. Na defesa, Gila volta pela direita, De Winter e Pavlovic formam a dupla de zaga, enquanto Bartesaghi ganha terreno sobre Estupinan na esquerda. No meio-campo, a dupla titular Modric-Rabiot deve atuar com Cisse e Pulisic no apoio a Ramos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google