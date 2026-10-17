Milan: Amorim tem duas dúvidas na escalação para enfrentar a Atalanta; Bartesaghi e Moreira largam na frente

Ruben Amorim comandou o treino de hoje em preparação para o jogo de amanhã, às 18h, contra a Atalanta, em San Siro. Três jogadores estarão ausentes: Pietro Terracciano, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia.





Chukwueze treinou bem com o grupo e disputa uma vaga entre os titulares com Moreira, que é o favorito. Na defesa, Gila volta pela direita, De Winter e Pavlovic formam a dupla de zaga, enquanto Bartesaghi ganha terreno sobre Estupinan na esquerda. No meio-campo, a dupla titular Modric-Rabiot deve atuar com Cisse e Pulisic no apoio a Ramos.