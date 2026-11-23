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Amorim é sempre direto, preciso e sem rodeios diante das câmeras. Sua comunicação é um sopro de ar fresco em relação ao contexto geral. Após o jogo contra o Frosinone, o técnico português não fugiu das perguntas sobre um nome que segue em alta no mercado do Milan: "Goncalo Inacio? É um grande jogador, foi um enorme prazer tê-lo comigo. Temos Pavlovic, Diawara é muito jovem, mas vem dando respostas". As declarações foram dadas à emissora portuguesa Sport Tv.

No site da TV portuguesa, acrescenta-se que Amorim afirmou que o Milan vai se concentrar em reforçar outras posições. Inacio é um dos jogadores preferidos do técnico do Milan, que já o havia apontado no verão passado como uma das primeiras opções para reforçar o grupo de zagueiros. No último dia da janela de transferências, Milan e Sporting de Lisboa estiveram perto de um acordo por empréstimo com opção de compra, antes de o clube português voltar atrás a poucos minutos do fechamento da janela. As partes retomaram as conversas, e o Sporting de Lisboa abriu a possibilidade de vender Inacio já em janeiro, mas apenas diante de propostas realmente altas. Quanto? Na faixa de 35 a 40 milhões de euros. O Milan tomou nota, mas decidiu reservar um tempo para refletir: Inacio é canhoto como Pavlovic, que conquistou a confiança total de Amorim com sua atitude e suas atuações em campo. Diawara também está evoluindo e pode jogar pelo lado esquerdo da zaga. Por isso, o clube da rua Aldo Rossi pode concentrar seus esforços na chegada de um lateral, em vez de um zagueiro, considerando que Gabbia também voltará entre o fim de dezembro e o início de janeiro.

Mazraoui é um nome a acompanhar com muita atenção nos próximos dias. A relação dele com Amorim é ótima desde o período em que trabalharam juntos no Manchester United. Por ora, há poucas confirmações sobre um possível retorno ao Milan do português Dalot, nome que surgiu nos últimos dias.