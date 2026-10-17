Milan, Amorim pode sorrir: Chukwueze está totalmente recuperado; três desfalques confirmados para o jogo contra a Atalanta

Amorim precisa dosar as energias diante desta sequência de jogos em curto intervalo pela Série A e pela Europa League: na sexta-feira, o técnico deu um dia de folga ao elenco, que só voltou a treinar no sábado para preparar o confronto contra a Atalanta em San Siro.

Quanto aos jogadores à disposição de Ruben Amorim, salvo novidades ao longo do dia, o técnico poderá contar plenamente com Samuel Chukwueze: o jogador da seleção nigeriana havia viajado para Salzburgo, mas ficou no banco o tempo todo por precaução, devido a uma leve fadiga muscular. O susto passou, e o jogador está pronto para atuar. O Milan terá, portanto, três desfalques: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.