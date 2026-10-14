Milan, Amorim escolheu Camarda: o jovem atacante do clube será titular contra o Salzburg; Ramos terá descanso

O Milan entrará em campo amanhã contra o Salzburgo com uma formação bastante diferente. Amorim enfrentará esse difícil compromisso fora de casa com uma escalação inédita: Tomori na defesa e Jashari no meio-campo. O ponta anglo-americano Hutichinson também pode ganhar uma chance.





A maior e mais importante novidade na escalação, porém, é a presença de Camarda entre os titulares: Amorim escolheu o jovem da seleção italiana e dará descanso a Ramos. Será a primeira vez que o jogador formado nas categorias de base começará uma partida nesta temporada, depois de ter entrado no decorrer dos jogos contra Lazio e Lecce.