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Rafael LeaoImago
Jonathan van Haaster

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Milan aceita oferta de 45 milhões de euros por Rafael Leão

Mercado da bola
Milan
Galatasaray
R. Leao

O AC Milan aceitou uma proposta do Galatasaray por Rafael Leão, informa David Ornstein, do The Athletic. O ponta-esquerda português ainda precisa dar seu aval, o que mantém o Aston Villa, também concretamente interessado, esperançoso.

Leão tem contrato com o Milan até meados de 2028, mas já há algum tempo não faz segredo de que quer deixar a cidade da moda. O atacante de 27 anos parece que vai conseguir sua transferência de qualquer forma.

O Milan aceitou uma proposta total de 45 milhões de euros do Galatasaray. No entanto, a questão é se Leão realmente vai para a Turquia, porque no início desta semana o The Athletic informou que ele prefere se transferir para a Premier League.

O Galatasaray, porém, está fazendo de tudo para convencer o jogador de 49 partidas pela seleção e lhe ofereceu um salário anual de 10 a 12 milhões de euros líquidos. Ainda não há acordo entre o Cim Bom e Leão, e é disso que o Villa espera se aproveitar.

Leão assinou com o Milan em 2019 e disputaria 293 partidas pelos Rossoneri. Com 80 gols e 65 assistências, ele também teve uma contribuição significativa, mas nas últimas temporadas foi menos decisivo do que antes.

No Galatasaray, Leão disputaria posição com Baris Alper Yilmaz, atualmente o ponta-esquerda titular no Rams Park. Leão seria a segunda grande contratação do Galatasaray neste verão, após a chegada de Aleksey Batrakov. O meia-atacante russo, de 21 anos, chegou por 25 milhões de euros vindo do Lokomotiv Moscou.

O Villa vendeu Morgan Rogers ao Chelsea nesta janela e também está prestes a negociar Ollie Watkins. O inglês vai para o Al-Hilal por 60 milhões de euros e, por isso, o técnico Unai Emery quer reforços ofensivos.

O Villa já se reforçou neste verão com Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, João Gomes, Johan Manzambi e os emprestados Aaron Wan-Bissaka e Alejandro Garnacho. Com Leão, Emery espera receber em breve o seu desejado "canhão" ofensivo.

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