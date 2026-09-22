Milan, a visão de Adani: "A alegria de jogar e a alegria de ter a liberdade para se expressar naquela zona entre as linhas de Pulisic é fundamental para o Milan"

Lele Adani, ex-jogador e comentarista, se expressou assim no La Domenica Sportiva, da Rai 2, sobre Christian Pulisic, do Milan: "A felicidade de Pulisic é fundamental para o Milan: a alegria de jogar e a alegria de ser deixado livre para se expressar naquela zona entre as linhas, entre meio-campo e ataque, onde pode fazer tantas coisas. Honestamente, acredito que o sistema de jogo de Amorim, que prevê dois meias-atacantes livres, não presos (e essa seria uma conversa a ser feita com o técnico), dê muita liberdade. Ele joga com dois volantes, um mais construtor e o outro mais infiltrador, como Modric e Rabiot, e os dois meias-atacantes podem abrir, fechar e virar atacantes. Para mim, essa é a marca registrada, a especialidade da casa de Christian Pulisic".