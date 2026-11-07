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Milan, a situação de Camarda ainda precisa ser resolvida: o futuro do jovem atacante está em avaliação. Há uma possibilidade concreta de que ele vá jogar por empréstimo

Milan
Mercado da bola

O Milan vai refletir nas próximas semanas sobre o futuro de Francesco Camarda, que pode sair por empréstimo em janeiro.

Segundo o Corriere della Sera, antes da abertura da janela de transferências de janeiro, há uma questão que o Milan terá de resolver na via Aldo Rossi: a do jovem talento Francesco Camarda. Pouco utilizado até agora, o jogador formado nas categorias de base não convenceu quando foi acionado por Ruben Amorim. Por isso, o Milan já começa a discutir seu

futuro

Não está descartada uma saída por empréstimo em janeiro para que ele jogue com regularidade. Vários clubes da Serie A e da Serie B já pediram informações detalhadas.

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