Milan, a situação de Camarda ainda precisa ser resolvida: o futuro do jovem atacante está em avaliação. Há uma possibilidade concreta de que ele vá jogar por empréstimo

Segundo o Corriere della Sera, antes da abertura da janela de transferências de janeiro, há uma questão que o Milan terá de resolver na via Aldo Rossi: a do jovem talento Francesco Camarda. Pouco utilizado até agora, o jogador formado nas categorias de base não convenceu quando foi acionado por Ruben Amorim. Por isso, o Milan já começa a discutir seu

futuro

Não está descartada uma saída por empréstimo em janeiro para que ele jogue com regularidade. Vários clubes da Serie A e da Serie B já pediram informações detalhadas.