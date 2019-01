Milan 0x0 Napoli: tudo igual na estreia de Piatek no San Siro

O atacante polonês entrou em campo no segundo tempo, mas não estufou as redes em sua estreia

A grande novidade na escalação do Milan para o tradicional duelo contra o Napoli, neste sábado (26), em duelo transmitido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube do DAZN e aqui na Goal Brasil, foi a presença do atacante Krzysztof Piatek, contratado por cerca de 35 milhões de euros.

No entanto, apesar da presença de um dos artilheiros desta Serie A italiana (o polonês fez 14 gols com a camisa do Genoa nesta temporada) o duelo contra os napolitanos terminou sem gols. O brasileiro Lucas Paquetá foi, mais uma vez, titular e teve bom desempenho. Arriscou um chute a gol e foi substituído no segundo tempo.

As equipes tiveram algumas chances, mas não era dia da rede balançar. Com o resultado, o Milan chegou a 35 pontos e segue na quarta posição; vice-líder, o Napoli tem 48. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (29) pelas quartas de final da Coppa Italia.