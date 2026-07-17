Mikel Merino dá uma dica ao árbitro da final da Copa do Mundo contra a Argentina: “Fique de olho nisso”

Mikel Merino está ansioso pela final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Foi o que afirmou o meio-campista da seleção espanhola nesta sexta-feira, em uma coletiva de imprensa, na qual, naturalmente, também se falou muito sobre como marcar Lionel Messi.

A Espanha disputará, no domingo, sua segunda final de Copa do Mundo da história. E não será contra um adversário qualquer: a atual campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi.

Segundo Merino, neutralizar Messi será “um enorme desafio”. “A final é um enorme desafio, uma motivação incrível para mim e para toda a equipe”, afirmou Merino.

“O fato de podermos jogar contra uma seleção como a Argentina, que já venceu a Copa do Mundo, torna essa partida ainda mais importante. Estou muito feliz por poder viver esse momento.”

“Tenho muita confiança em mim mesmo. Sempre que entro em campo, acredito que posso fazer a diferença para a equipe. Mas, para ser sincero, seja quem for o herói, o mais importante é que a equipe vença no final. Quando se conquista um título, ele pertence a todos, não apenas aos titulares.”

O próprio Merino entrou em campo em todas as sete partidas disputadas pela Espanha neste Mundial. Além disso, marcou gols nas oitavas de final contra Portugal (vitória por 0 a 1) e na semifinal contra a Bélgica (vitória por 1 a 2).

Por fim, de cara para a final, ele tem um conselho para o árbitro Slavko Vincic. “O árbitro precisa ficar de olho na intensidade e na frequência das entradas e faltas. Quanto mais rápido a bola circular entre nós, menos tempo o adversário terá para cometer uma falta.”