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Mikel Arteta admitiu que o Arsenal temeu de verdade que Gabriel Magalhaes tivesse sofrido uma lesão grave momentos antes de marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Everton. O zagueiro brasileiro precisou de atendimento médico prolongado, mas mostrou enorme resistência para permanecer em campo e ajudar a garantir um resultado crucial na Premier League.

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Arsenal vence o Everton e iguala o líder da Premier League em pontos

O Arsenal igualou em pontos o Manchester City, líder da Premier League, após uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Everton. Ezri Konsa abriu o placar aos sete minutos e deu ao clube a vantagem logo no início.

O Everton teve várias chances de empatar, mas Thierno Barry e Kiernan Dewsbury-Hall desperdiçaram as melhores oportunidades. A falta de eficiência nas finalizações acabou permitindo que o Arsenal mantivesse o controle da partida.

A vitória foi selada aos 68 minutos. Gabriel aproveitou um cruzamento de Ben Whitre e mandou a bola no canto inferior, comemorando sua 200ª partida pelo clube em grande estilo.

Arteta admite ter temido uma lesão de Gabriel

Apesar da marca a comemorar, a tarde de Gabriel quase terminou antes da hora. No início do segundo tempo, o jogador da seleção brasileira ficou caído, demonstrando muito desconforto após se esticar para afastar a bola.

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A equipe médica entrou rapidamente em campo para atendê-lo, e Arteta já preparava um substituto para o zagueiro. Gabriel, porém, conseguiu se recuperar e insistiu em voltar a jogar. Após a partida, Arteta elogiou o defensor, mas admitiu que os primeiros sinais causaram grande preocupação à beira do campo.

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“Foi um lance realmente preocupante”, explicou Arteta ao Match of the Day. “Conhecemos o Gabi e sabemos como ele é resistente e forte, e parece que está bem.”

Arteta elogia a mentalidade de elite do elenco

A rápida recuperação, de uma possível lesão que o tiraria da partida até marcar o gol decisivo, evidenciou a enorme força psicológica do elenco. Arteta aproveitou o momento para destacar a dedicação do defensor à equipe.

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“Ele é um exemplo claro do que quero dizer quando falo da mentalidade da equipe”, disse Arteta em sua entrevista coletiva após a partida. “A mentalidade da equipe é a mentalidade dos jogadores. E ele é um grande exemplo disso. Todos ficamos assustados, não só pela forma como ele caiu, mas também pela reação dos jogadores que estavam ao lado dele. Logo em seguida, ele disse que queria continuar e marcou o gol que nos ajudou a vencer o jogo.”

Foco se volta para a Copa da Liga Inglesa

Depois de garantir os três pontos na Premier League, o Arsenal poderá avaliar Gabriel com cuidado nos próximos dias. A equipe médica acompanhará a condição do defensor para assegurar que o movimento ao se esticar não tenha causado nenhum problema duradouro. A sequência intensa de jogos do clube continua, com uma partida de copa nacional já pela frente. O elenco volta a campo na noite de terça-feira para enfrentar o Fleetwood Town, que enfrenta dificuldades na League Two, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa.