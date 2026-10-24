Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, tratou rapidamente de encerrar as especulações sobre o futuro de David Raya depois que o goleiro espanhol manifestou o desejo de jogar em La Liga. Arteta insiste que seu titular no gol não vai a lugar nenhum, enquanto o clube do norte de Londres busca dar sequência à recente conquista do título da Premier League.

Publicidade

Raya revela desejo de jogar em La Liga

Apesar de viver uma excelente fase no norte de Londres, Raya provocou discussões recentemente em seu país após uma entrevista ao Marca. O jogador da seleção espanhola admitiu que sonha em jogar em seu país natal no futuro.

Raya nasceu na Catalunha, mas passou toda a carreira profissional no futebol inglês. Aos 16 anos, mudou-se para Lancashire para integrar o Blackburn Rovers, pelo qual disputou 98 partidas pela equipe principal. Também teve uma breve passagem por empréstimo pelo Southport antes de se transferir para o Brentford, em 2019.

Hoje consolidado como um dos melhores goleiros da Europa, o jogador contratado por 27 milhões de libras se firmou como titular absoluto do Arsenal após tomar a posição de Aaron Ramsdale. Suas declarações mais recentes, porém, apontaram para a possibilidade de um futuro longe do Emirates Stadium.

Porta aberta para jogar na Espanha

Getty Images

Em entrevista à imprensa espanhola, Raya não escondeu o desejo de voltar um dia ao seu país. O goleiro destacou seu apreço pela primeira divisão espanhola e deixou aberta a possibilidade de uma transferência no futuro, embora esteja satisfeito atualmente na Inglaterra.

Publicidade Publicidade

“Sim, eu adoraria. Adoraria experimentar La Liga”, afirmou Raya. “Por enquanto, estou muito feliz aqui [no Arsenal], mas certamente gostaria de disputar o Campeonato Espanhol.”

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Aston Villa x Manchester City Disney+

Coventry x Fulham Disney+

Arsenal x Everton Disney+

Chelsea x Tottenham Disney+

Hull x Brentford Disney+

Liverpool x Brighton Disney+

Manchester United x Bournemouth Disney+

Crystal Palace x Newcastle Disney+

Sunderland x Leeds Disney+

















Ele acrescentou: “Acho que é uma liga muito competitiva. Talvez, no futuro, eu possa jogar por um clube espanhol. Sou espanhol e adoraria jogar lá, com certeza.”

Arteta responde com bom humor

Arteta não demorou a comentar as declarações do goleiro. Com uma dose de humor, deixou clara a posição do Arsenal e descartou categoricamente a possibilidade de uma saída iminente.

Publicidade

“Acho que David precisa jogar na Espanha em algum momento, na praia com os amigos durante o verão. Mas, nos próximos anos, ele precisa jogar aqui pelo Arsenal”, brincou Arteta.

O Arsenal está em posição confortável quanto ao futuro de Raya. O catalão tem contrato até 2028, reflexo de sua enorme importância para uma equipe que acaba de conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos e chegou à final da Champions League em Budapeste.

Publicidade

Troféu Yashin será entregue em Londres

Getty Images

Antes de voltar aos compromissos pelo clube, Raya deve comparecer à cerimônia da Bola de Ouro em Londres, na segunda-feira. Após uma campanha notável pelo clube e pela seleção, o jogador do Arsenal é um forte candidato ao Troféu Yashin, que reconhece o melhor goleiro do mundo.

Além dos prêmios individuais, o foco imediato de Raya será manter sua excelente forma. Depois de já conquistar um título da Premier League e uma medalha de campeão da Copa do Mundo com a Espanha na América do Norte, o goleiro segue sendo peça fundamental na busca de Arteta por manter o domínio no cenário nacional e europeu.