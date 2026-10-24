Raya revela desejo de jogar em La Liga
Apesar de viver uma excelente fase no norte de Londres, Raya provocou discussões recentemente em seu país após uma entrevista ao Marca. O jogador da seleção espanhola admitiu que sonha em jogar em seu país natal no futuro.
Raya nasceu na Catalunha, mas passou toda a carreira profissional no futebol inglês. Aos 16 anos, mudou-se para Lancashire para integrar o Blackburn Rovers, pelo qual disputou 98 partidas pela equipe principal. Também teve uma breve passagem por empréstimo pelo Southport antes de se transferir para o Brentford, em 2019.
Hoje consolidado como um dos melhores goleiros da Europa, o jogador contratado por 27 milhões de libras se firmou como titular absoluto do Arsenal após tomar a posição de Aaron Ramsdale. Suas declarações mais recentes, porém, apontaram para a possibilidade de um futuro longe do Emirates Stadium.
Porta aberta para jogar na Espanha
Em entrevista à imprensa espanhola, Raya não escondeu o desejo de voltar um dia ao seu país. O goleiro destacou seu apreço pela primeira divisão espanhola e deixou aberta a possibilidade de uma transferência no futuro, embora esteja satisfeito atualmente na Inglaterra.
“Sim, eu adoraria. Adoraria experimentar La Liga”, afirmou Raya. “Por enquanto, estou muito feliz aqui [no Arsenal], mas certamente gostaria de disputar o Campeonato Espanhol.”
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Ele acrescentou: “Acho que é uma liga muito competitiva. Talvez, no futuro, eu possa jogar por um clube espanhol. Sou espanhol e adoraria jogar lá, com certeza.”
Arteta responde com bom humor
Arteta não demorou a comentar as declarações do goleiro. Com uma dose de humor, deixou clara a posição do Arsenal e descartou categoricamente a possibilidade de uma saída iminente.
“Acho que David precisa jogar na Espanha em algum momento, na praia com os amigos durante o verão. Mas, nos próximos anos, ele precisa jogar aqui pelo Arsenal”, brincou Arteta.
O Arsenal está em posição confortável quanto ao futuro de Raya. O catalão tem contrato até 2028, reflexo de sua enorme importância para uma equipe que acaba de conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos e chegou à final da Champions League em Budapeste.
Troféu Yashin será entregue em Londres
Antes de voltar aos compromissos pelo clube, Raya deve comparecer à cerimônia da Bola de Ouro em Londres, na segunda-feira. Após uma campanha notável pelo clube e pela seleção, o jogador do Arsenal é um forte candidato ao Troféu Yashin, que reconhece o melhor goleiro do mundo.
Além dos prêmios individuais, o foco imediato de Raya será manter sua excelente forma. Depois de já conquistar um título da Premier League e uma medalha de campeão da Copa do Mundo com a Espanha na América do Norte, o goleiro segue sendo peça fundamental na busca de Arteta por manter o domínio no cenário nacional e europeu.