Mikel Arteta rebate alegações de que Declan Rice está exausto após vitória apertada do Arsenal sobre o Slavia Praga

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Mikel Arteta minimizou as preocupações com a condição física de Declan Rice após a vitória apertada do Arsenal sobre o Slavia Praga na Champions League. O meio-campista aparentou estar exausto no segundo tempo, o que gerou receios de que o Arsenal dependa demais de sua energia no meio-campo.

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Arsenal conquista vitória apertada na Champions League

O Arsenal venceu o Slavia Praga por 2 a 1 na Champions League na noite de quarta-feira, mas seu desempenho no segundo tempo gerou preocupação. Os gols de Noni Madueke e Viktor Gyokeres na primeira etapa deram inicialmente ao time de Mikel Arteta uma vantagem confortável no confronto.

Após o intervalo, porém, o Arsenal teve dificuldades para manter o domínio. O Slavia Praga aproveitou a queda de intensidade e, merecidamente, descontou aos 90 minutos com Wiktor Nowak.

Em meio à queda de rendimento no segundo tempo, Rice deu sinais claros de cansaço. O jogador de 27 anos disputou os 90 minutos, levantando dúvidas sobre sua condição física atual e sua carga de jogos.

Arteta defende decisão de manter Rice em campo

Apesar da visível queda de energia, Arteta tratou de minimizar as preocupações com a condição física de Rice. O técnico do Arsenal defendeu sua decisão de manter o jogador da seleção inglesa em campo durante toda a partida.

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“O jogo exigia isso, e ele correspondeu”, explicou Arteta ao ser questionado sobre os 90 minutos disputados por Rice. “Ele também foi poupado contra o Fleetwood, então teve uma semana muito boa para se recuperar antes do Liverpool.

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“É o segundo jogo dele em uma semana, não o quinto. Esperamos que nossos jogadores sejam capazes de fazer isso, e acho que ele teve momentos muito bons ao longo da partida.”

Carney manifesta grande preocupação com o Arsenal

Nem todos compartilharam o otimismo de Arteta em relação ao meio-campista. Karen Carney, ex-meio-campista do time feminino do Arsenal, manifestou preocupação com a dependência da equipe de um Rice em plena forma para controlar os jogos.

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“Para mim, Declan Rice é, de longe, o melhor meio-campista do país”, disse Carney à TNT Sports. “Quando ele está cansado e esgotado, o time é diferente. No segundo tempo, ele parecia completamente exausto e, para mim, é nesse momento que o Arsenal se torna outro time e perde um pouco o rumo. Então isso é algo que me preocupa um pouco, porque ele é um jogador de alto nível, mas, quando a energia dele acaba, acho que o time se desorganiza um pouco.”

Foco volta rapidamente à Premier League

Arteta terá de administrar com cuidado a condição física do elenco diante da sequência de jogos. O Arsenal precisa se recuperar rapidamente do esforço na competição europeia e voltar a se concentrar em seus objetivos nacionais.

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O time volta a jogar pela Premier League neste sábado, contra o Hull City. Resta saber se Rice terá descanso ou se receberá novamente a tarefa de sustentar o meio-campo.